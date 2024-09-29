Ordu'da Denize Giren Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denize çıkarılan 15 yaşındaki Göktepe, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ordu'da Denize Giren Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

Akyazı sahilinde serinlemek için denize giren Hüseyin Buğra Göktepe (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan Göktepe, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Göktepe, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Kaynak: AA

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