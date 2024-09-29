Fethiye’yi Süper Enduro Şampiyonası Heyecanı Sardı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Fethiye etabı final ayağı, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirildi.

Yarışlar prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere 6 farklı kategoride, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Zorlu etapların sonunda ise 2024 yılının şampiyonları belirlenirken, sporcular, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti. Nefeslerin tutularak izlendiği yarışlar, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve adrenalinin doruklarda yaşandığı yarışlara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Final yarışları sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA