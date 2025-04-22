Ordu'da 21 Şahıs Yakalandı

Ordu'da emniyet ekipleri farklı suçlardan aranan şahısları yakaladı. Çalışmalar neticesinde 21 şahıs yakalandı.

Ordu'da 21 Şahıs Yakalandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 101 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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