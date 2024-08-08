Freni Patlayan Kamyon Taksiye Vurdu! Taksi Yayaların Arasına Dalıp Dereye Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni patlayan bir kamyon ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi sürücüsü önce kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptıktan sonra dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında kaldırımdaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

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Freni Patlayan Kamyon Taksiye Vurdu! Taksi Yayaların Arasına Dalıp Dereye Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sedat Ç.'nin kullandığı kamyon, freninin boşalması sonucu Emirhan P.'nin kullandığı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü Emirhan P., kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarptıktan sonra korkuluklara çarpıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.

Freni Patlayan Kamyon Taksiye Vurdu! Taksi Yayaların Arasına Dalıp Dereye Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı - Resim : 1

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Zehra Yolaçan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsü Sedat Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Zonguldak Taksi Trafik kazası
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