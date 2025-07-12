Niğde’de Zincirleme Trafik Kazası: 1’i Ağır, 16 Yaralı

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Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır, 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Adana istikametine seyreden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen TIR ve minibüs de kazaya karışarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA