Niğde’de Zincirleme Trafik Kazası: 1’i Ağır, 16 Yaralı

Niğde-Adana otoyolunda otomobil, TIR ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de Zincirleme Trafik Kazası: 1’i Ağır, 16 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır, 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den Adana istikametine seyreden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen TIR ve minibüs de kazaya karışarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincirleme Kazada 6 Araç Birbirine GirdiZincirleme Kazada 6 Araç Birbirine GirdiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Niğde Trafik kazası
Yangın Merdiveninde Çıkan Yangın Korkuttu: 5 Kişi Dumandan Etkilendi Yangın Merdiveninde Çıkan Yangın Korkuttu: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor... Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...
Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda
Osmaniye’de Su Aboneliği Uyarısı: Başvurular Başladı Osmaniye’de Su Aboneliği Uyarısı: Başvurular Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!
Görenler Şoke Oldu: 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor