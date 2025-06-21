Nevşehir’de Feci Kaza! 11 Kişi Yaralandı

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Nevşehir’de Feci Kaza! 11 Kişi Yaralandı
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Kaza, saat 15.30 sularında, plakaları 06 DP 4043 olan hafif ticari araç ile 38 EN 119 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Nevşehir’de Feci Kaza! 11 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların içinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Kayseri’deki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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