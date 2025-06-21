Manisa'da Samanlık Alevlere Teslim Oldu: Binlerce Balya Kullanılamaz Hale Geldi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlık tamamen yanarken, içeride depolanan binlerce balya saman kül oldu.

Manisa'da Samanlık Alevlere Teslim Oldu: Binlerce Balya Kullanılamaz Hale Geldi
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Olay, Çapaklı Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanlıkta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, samanlıkta soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangında binlerce paket samanın yanarak kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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