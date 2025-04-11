Nazilli'de 10 Metruk Bina Yıkıldı

Sabah erken saatlerde başlayan yıkım çalışmaları kapsamında bölgenin güvenliği sağlanarak çevrenin tozdan etkilenmemesi için tanker ile sulama yapıldı.

Kent genelinde kötü görüntünün önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen metruk bina yıkım çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 10 ay gibi bir sürede 10 metruk yıkımını gerçekleştirdi. Hedefimiz her ay 2 metruk yapının yıkımını yaparak şehrimizin genel görünümünü iyileştirmek. Bu doğrultuda ekiplerimiz gerekli saha çalışmalarını yapıyor. Emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA