Edirne’de Polis Metruk Binada Uyuşturucu Ele Geçirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan terkedilmiş bir binada uyuşturucu maddeler ele geçirilmesi üzerine 6 kişi gözaltına alındı.

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Edirne’de Polis Metruk Binada Uyuşturucu Ele Geçirdi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak’ta gerçekleştirdiği denetim sırasında, B.K., M.İ., T.Ü., N.H., Ö.B. ve D.K. isimli şahısların bulunduğu metruk binada arama yapıldı.

Aramada, 3 poşette yer alan ve 11 fişek halinde peçeteye sarılı toplam 473,87 gram kimyasal madde emdirilmiş tütün ile 0,32 gram metamfetamin bulundu.

Ayrıca, şüphelilerden D.K.’nın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 TL nakit paraya el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA

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