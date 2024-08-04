Müstakil Evin Çatısı Alev Topuna Döndü!

Adıyaman'ın merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA