Muğla’nın Belediye Başkanları Ahmet Aras ve Gonca Köksal Dünyaevine Girdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, hayatlarını birleştirdi.

Muğla’nın Belediye Başkanları Ahmet Aras ve Gonca Köksal Dünyaevine Girdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, dünyaevine girdi. Sürpriz nikah töreni, Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi’nde aile yakınlarının katılımıyla sade ve samimi bir atmosferde yapıldı. Daha önce 6 Nisan’da yapılması planlanan nikah töreni, CHP’nin aynı tarihte olağanüstü kurultay kararı alması üzerine erkene çekilerek 1 Nisan’da gerçekleştirildi. İki başkan, yoğun siyasi gündem arasında özel hayatlarına dair önemli bir adım atarak sevenlerini mutlu etti.

Başkan Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Ailemizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarımızı birleştirdik. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla, Gonca Köksal & Ahmet Aras."

Kaynak: İHA

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