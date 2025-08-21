Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halinde olan Yelkenli tekne içinde yapılan aramada, 56 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

Olay ile bağlantılı olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 2 düzensiz göçmen kaçakçısı daha yakalandı.

Kaynak: İHA

