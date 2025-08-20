Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu! 1 Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu! 1 Kişi Tutuklandı
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kütahya’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şüpheli durduruldu. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 490 gram skunk ve 8 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

