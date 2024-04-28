Muğla’da iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Milas ilçesinde iki minibüs çarpışması sonrası başlayan yangında minibüsler küle döndü. Kazada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

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Muğla’da iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla karayolu Menteş kavşağında bir araç ile servis aracının çarpışması sonrası araçlarda yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Muğla’da iki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Resim : 1
Kaza sonrası servis aracında bulunan 13 kişiden 3’ü ağır, 10 kişi hafif, bir araç sürücüsü de kazada ağır yaralandı. Araçta bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, çarpışma sonrası yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası tamamen söndürüldü. İki araç ta yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

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