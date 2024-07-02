Bir tüp patlaması daha: 1 ağır yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 83 yaşındaki U.P. isimli adam ağır yaralandı.

Olay, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alındı. O esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan U.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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