5 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bir sitede yalnız yaşayan Celal Önder'den yakınları 5 gün boyunca haber alamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri birinci kata uzattığı merdivenle balkondan içeri girerek kapıyı açtıklarında Önder’in cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri içeride yaptığı kontrolde Önder’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA