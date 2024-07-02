Manisa'da toplu taşımaya yüzde 40 zam!

Manisa’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. UKOME’nin zam kararını toplu taşıma ve taksici esnafına destek olmak amacıyla aldığı bildirildi.

Yeni fiyatların 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı bildirilirken, yeni fiyat tarifesi şu şekilde oldu: Manisa Kart indirimli tam 20 TL olurken, indirimli öğrenci 13,25 TL, kartsız tam ise 25 TL oldu. Daha önceki fiyat kartlı indirimli tam 14.50 TL, öğrenci kartlı 9,50 TL, kartsız tam 18 TL’ydi. 141 Nolu Kampüs Karayolcu Taşıma Kooperatifine bağlı otobüslerde ise tam kart 23,70 TL olurken, öğrenci 14,30 TL, kartsız tam ise 30 TL oldu.

TAKSİ ÜCRETLERİNE DE ZAM

Taksimetreli taksi tarifesi de şu şekilde belirlendi: Taksi açılışı 15 TL’den 23 TL’ye yükseldi. Kilometre 28 TL olurken, 1 saatlik ücret ise 210 TL oldu. İndi bindi ücretinin ise 100 TL olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA