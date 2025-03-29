Motosiklet 9 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan 13 yaşındaki çocuğun kontrolünde olan motosiklet 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Motosiklet 9 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 13 yaşındaki çocuğun kontrolündeki motosiklet, 9 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle yaralanan çocuk İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

Kaynak: İHA

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