Minibüs Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, trafik kazasına yol açtı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.
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Olay, Yavuzeli ilçesinde yaşandı. 27 FU 740 plakalı minibüsün sürücüsü, yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirince araç yoldan çıktı ve takla attı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sürücünün kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı tespit edildi.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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