Mersin'deki zincirleme trafik kazasında can kaybı yükseliyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazada yaralanan Halil Şimşek'in 9 yaşındaki oğlu Ensar Kaan Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Söz konusu kazada, Star Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya karışan otobüs sürücüsü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA