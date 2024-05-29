Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir evde yaşları 3, 6 ve 11 olan 3 kardeş ölü bulundu.

Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 39 yaşındaki Murat K. isimli kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ek Hizmet Binasına giderek çocuklarını öldürdüğünü söyledi.

İtiraf üzerine Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki eve giden polis ekipleri, 3 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, erkek çocuk M.A.K'nin (3) boğularak, ablaları Z.K. (11) ve A.K'nin (6) ise kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.

CİNNET GETİRİP ÖLDÜRMÜŞ

Çocukların cansız bedenleri, savcının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinnet getirmesi sonucu çocuklarını öldürdüğünü savunan Murat K. gözaltına alındı. Çocukların annesinin ise bir süre önce Erzurum'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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