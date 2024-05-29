Konya'da devrilip karşı şeride geçen kamyon minibüse çarptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilerek karşı şeride geçen bir kamyonun, içerisinde büyük bölümü bir silah fabrikasında çalışan işçilerin bulunduğu bir minibüsle çarpışması sonucunda 14 kişi yaralandı.
Beyşehir-Antalya karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada, R.Ç. yönetimindeki 28 K 0748 plakalı kamyon, Antalya istikametine giderken devrilip karşı şeride geçti. Karşı yöndeki A.Ö.K. idaresindeki 42 AUB 351 plakalı minibüsle çarpışan kamyon, kazada yaralanan sürücüsü ve 12 yolcu ile birlikte Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan biri olan A.D., hastanede alınan müdahalenin ardından Konya merkezine sevk edildi. Kaza nedeniyle Beyşehir-Antalya karayolunda bir süre tek şeritten kontrollü trafik sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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