Mersin'de Peş Peşe Yangınlara İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Mersin’in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Baraka, depo ve bir binada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de Peş Peşe Yangınlara İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti
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Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi’nde bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredekileri tedirgin ederken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek olası bir facianın önüne geçti.
Aynı ilçede bu kez Karahıdırlı Mahallesi'nde bir evin deposu alevlere teslim oldu. Alevlerin eve sıçramasını engelleyen ekipler, yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.
Öte yandan Mezitli ilçesinde bir binada da yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine hızla ulaşarak müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Her üç olayda da can kaybı yaşanmazken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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