Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını

Kocaeli'de boya ve metal kaplama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren boya ve metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 34 araç, 95 personelle su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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