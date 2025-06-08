Karabük’te Feci Kaza! Cip Köprüye Düştü

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Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki S.Y. yönetimindeki 78 AAY 680 plakalı cip, Kocacık köyünden Çalıkahvesi köyü yönüne seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak köprüye düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA