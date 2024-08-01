Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: Banka ve Kredi Kurumları Üzerinden Vurgun Yapmışlar

Mersin'de dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bilişim sistemleri üzerinden, banka veya kredi kurumlarını kullanarak vurgun yapan 9 şüpheli yakalandı.

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: Banka ve Kredi Kurumları Üzerinden Vurgun Yapmışlar

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık suçlarından aranan ve kesinleşmiş cezası olanların yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, 14 adet G3 mermisi, 33 ses fişeği ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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