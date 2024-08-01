Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Havsa, Süloğlu ve merkez ilçedeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 GÖZALTI

Ev ve araçlarda dedektör köpekle yapılan aramalarda 49 bin 500 kök Hint keneviri, 5 gram metamfetamin, 1 gram kokain 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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