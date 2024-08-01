Edirne'den Avrupa'ya Kaçacaklardı... 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince yapılan denetimde Avrupa ülkelerine kaçma girişiminde bulunan 11 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyü ve Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy’de denetim gerçekleştirdi.
11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Denetimde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 11 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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