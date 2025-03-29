Marmaris Esnaf Odası Başkanı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde suç örgütü kurmak ve tefecilik suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen 9 kişiden, aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı'nın da bulunduğu 8'i tutuklandı.

Marmaris Esnaf Odası Başkanı Tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Mart 2025 tarihinde Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik için suç örgütü kurmak suçlarına karıştığı tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında Marmaris Esnaf Odası Başkanı M.A.'nın da olduğu A.Ş, A.Y, V.A, H.K, S.S, E.Y ve H.Ş. tutuklanırken, Z.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında iki kişinin aramasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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