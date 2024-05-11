Market çalışanı kolunu kıyma makinesine kaptırdı! Kolu çıkarılamayan genç, makineyle birlikte ameliyata alındı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bir markette çalışan 23 yaşındaki Mustafa Ç.’nin sağ elini kıyma makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu dirseğine kadar makineye giren çalışana yaklaşık bir saat boyunca müdahale edildi.

Kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç., makine ile birlikte ambulansa taşındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan gencin ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA