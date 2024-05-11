Kastamonu'da balık tutarken denize düşen adam, hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'da balık tutarken denize düşen adam, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde olta ile balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen adam, hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta ile balık tutan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.

Yılmaz'ın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi. Tekne ile denize açılan vatandaşlar, Saim Yılmaz’ı Cide Limanına getirdi.

Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz, hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 kişi yaralandı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 kişi yaralandı
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı! Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı!
Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!