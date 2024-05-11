Kastamonu'da balık tutarken denize düşen adam, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde olta ile balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen adam, hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta ile balık tutan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.

Yılmaz'ın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi. Tekne ile denize açılan vatandaşlar, Saim Yılmaz’ı Cide Limanına getirdi.

Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz, hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA