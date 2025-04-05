Mardin’de Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

Mardin’de Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı

Nusaybin-Midyat yolu Üçyol Kışla mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Mardin’de Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı - Resim : 1

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Mardin Trafik kazası
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