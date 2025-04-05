Gaziantep'te Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu: 43 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın mart ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarında 57 kişi yakalandı.

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Gaziantep'te Eş Zamanlı Hırsızlık Operasyonu: 43 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timler, ilde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 22 faili meçhul olay aydınlatılırken olaylara karıştığı tespit edilen 57 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 57 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 43 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

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