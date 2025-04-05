Batman'da Kasten Öldürme Soruşturması: 3 Tutuklama

Batman'daki kasten öldürme olayında başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da Kasten Öldürme Soruşturması: 3 Tutuklama

C.T. isimli şahıs, çıkan tartışma sırasında kesici aletle ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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