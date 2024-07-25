Mardin'de İki Aile Arasında Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 2 Ölü, 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada H.Ş.A. (65) ve A.A. (50) hayatını kaybederken, M.N.A. (41) ve A.Ö. (53) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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