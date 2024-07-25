Kamyon Çarpan Elektrik Panosu Alev Aldı: Dakikalarca Yandı, Bölgede Elektrikler Kesildi

Tekirdağ'da kamyonun çarptığı elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın dakikalarca devam ederken, bölgede elektrikler kesildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyon Çarpan Elektrik Panosu Alev Aldı: Dakikalarca Yandı, Bölgede Elektrikler Kesildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Cem Hipermarket önünde saat 18.05’de meydana gelen olayda, park halindeki 59 AFJ 520 plakalı kamyon, çıkış yapmak isterken yol kenarındaki elektrik panosuna takıldı. Panoyu yerinden söken kamyon, yangın çıkmasına sebep oldu.

Kamyon Çarpan Elektrik Panosu Alev Aldı: Dakikalarca Yandı, Bölgede Elektrikler Kesildi - Resim : 1 Elektrik panosu dakikalarca yanarken, bölgede elektrikler kesildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, TREDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panoya müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri ise bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Soğutma çalışmasının ardından elektrik işletmesi ekipleri tamir çalışmasına başladı. Durum kontrol altına alındıktan sonra yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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