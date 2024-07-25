Uşak’ta Yağmur ve Dolu Etkili Oldu: Yollar Göle Döndü, Mahsuller Zarar Gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak’ta beklenen yağış Sivaslı ve Banaz ilçesinde dolu akşamüzeri saatlerde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapatırken, Sivaslı ilçesinde bahçelerde mahsullere zarar verdi.

İhbarlar üzerine bölgelere polis, jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar evlerini ve bahçelerine su basmaması için önlem aldı. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahaleler sonucu, şiddetli yağışın ulaşımda neden olduğu aksamalar giderildi.

Kaynak: İHA