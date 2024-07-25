İki yıldır Park Halindeki 2 Araç Çıkan Yangında Kül Oldu

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki yıldır park halindeki otomobil ve minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

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İki yıldır Park Halindeki 2 Araç Çıkan Yangında Kül Oldu

Diyarbakır’da iki yıldır park halinde olan minibüs ve otomobil kül oldu. Alınan bilgilere göre, Hasırlı Mahallesi Leylek 1. Sokak’ta sahipleri yurt dışında olduğu için iki yıldır park halindeki eski model otomobil ve minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mahalle sakinlerinden Hasan Ers, otomobil ve minibüsün iki yıldır park halinde olduğunu belirterek, “Hiç kimse ilgilenmiyor, mahallenin çocukları burada. Bu çocukların birisine bir şey olsaydı hesabını kim verirdi. Kendi kendine yandı. Günün 24 saati çocuklar içinde oynuyordu. Çocuğun biri içinde olsaydı çok kötü sıkıntı çekerlerdi” dedi.

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Kaynak: İHA

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Yangın Diyarbakır
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