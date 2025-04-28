Mardin’de Feci Kaza: Akaryakıt Tankeri Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay, Nusaybin girişinde yaşandı. Plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonucu tankerin içinde sıkışan sürücü Muhammed Miraç Sidar (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Tankerde bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammed Miraç Sidar’ın cenazesi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA