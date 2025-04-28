Lastiği Patlayan Tanker Sürücüsünün Sonu Oldu

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi yakınında Uluslararası İpekyolu üzerinde yaşandı.

52 yaşındaki Muhammed Miraç Sidar idaresindeki 47 ADG 259 plakalı akaryakıt yüklü tanker, iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Bariyer tankerin kupa kısmından içeri girerken, dumanı görenler çevredeki iş yerlerinden çekilen hortumla, olası bir yangın ve patlamaya karşın su sıkarak önlem almaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada Muhammed Miraç Sidar hayatını kaybederken, tankerde bulunan 19 yaşındaki Muhammed Yusuf İmrak yaralandı.

İmrak, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA