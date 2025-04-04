Mardin'de Araç Bariyerlere Girdi... 1 Yaralı
Mardin Artuklu'da bir sürücü otomobilin hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde 27 AYP 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA