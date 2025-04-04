Ağrı'da Trafikte Sıkı Denetim

Ağrı'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sıkı trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ağrı'da Trafikte Sıkı Denetim

Ağrı'da bayram boyunca yoğun güvenlik ve trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kolluk kuvvetlerimiz, ilimiz genelinde asayiş ve trafik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Kurallara uyalım, bayram tatilini güven içinde geçirelim" ifadelerine yer verildi.

Kent genelindeki uygulama noktalarında, sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, emniyet kemeri, hız sınırı ve araç içi yolcu güvenliği denetimleri de titizlikle yapılıyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlara broşürler dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verilerek trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Yol kontrol noktalarında durdurulan bazı sürücüler, yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür uygulamaların hem sürücülerin dikkatli olmasına hem de bayramların güvenli geçmesine katkı sağladığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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