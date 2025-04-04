Bolu'da Göçmen ve Yabancı Uyruklulara Denetim

Bolu'da göçmen ve yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vizesi biten ve kimliği geçersiz olanlara işlem yapıldı.

Bolu'da Göçmen ve Yabancı Uyruklulara Denetim

Bolu İl Göç İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzzet Baysal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktasında ekiplerce 2 saatte yaklaşık 100 kişi denetlendi.

Kimlik denetimleri sonrası İl Göç İdaresi mobil kontrol aracında pasaport kontrolünde vizesi biten, kimlik belgesi geçersiz olan, ikamet izni biten yabancı uyruklu vatandaşlar hakkında işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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