Manisalılara Spilkent İçin Müjde: '36 Aydan Önce Bitecek'

Manisa’da Nurlupınar ve Turgut Özal mahallelerinde örnek olabilecek bir proje olan Spilkent Toplu Konut Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Bölgede daha iyi yaşam alanlarının oluşumuna katkı sağlayacak olan proje, şehrin konut ihtiyacına da cevap verecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Spilkent Toplu Konut Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Zeyrek’e Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Başkan Danışmanı Umut Yenigün, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Durukan Duru, Şube Müdürleri ve teknik ekipler eşlik etti.



Başkan Ferdi Zeyrek, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Spilkent Toplu Konut Projesi’nde yerinde denetim yaptıklarını belirten Başkan Zeyrek, “Spilkent Toplu Konut Projesi, tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Günümüz teknolojilerini en üst seviyede kullanan yüklenici firma ile başladığımız Spilkent Projesi, taahhüdümüz olan 36 aydan daha önce biteceğini ve vatandaşlarımıza hak ettiği evleri bir an önce verecek olmanın müjdesini vermek istiyorum. Günümüzde kullanılan en üst beton sınıfı ile birlikte, günümüzde kullanılan en iyi kalıp teknolojileri ile birlikte Spilkent ayağa kalkıyor. Depreme dayanıklı, doğal afetlere dirençli kentler noktasında Spilkent’in bu şekilde hayata geçmesi beni de gerçekten çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

'BÖLGE İÇİN ÖRNEK BİR PROJE'

Spilkent Projesi’nin Nurlupınar ve Turgut Özal mahallelerinde bölge için örnek bir proje olduğunu kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, “İlerleyen süreçte kentsel dönüşümde bu bölgede bu tip binaların daha da yükseleceği, yaşam alanlarının daha iyi oluşacağı ve şehrin barınma ihtiyacını büyük bir ölçüde karşılayabilecek bir alandayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hak sahibi olan vatandaşların da bir an önce hak ettikleri evlere kavuşması için yerinde yaptığımız bu denetimler her zaman için devam edecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA