Şantiyede Facia! Geri Manevra Yapan Vincin Altında Kaldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir şantiye alanında bir işçi geri manevra yapan vincin altında kaldı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Ali A. idaresindeki 80 AAN 538 plakalı vinç, Osmaniye-Düziçi kara yolu Çamiçi mevkisinde geri manevra yaptığı sırada şantiyede çalışan işçi Özcan Can'a (50) çarptı.
Vincin altında kalarak ağır yaralanan Özcan Can, sağlık ekiplerince götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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