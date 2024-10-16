Şantiyede Facia! Geri Manevra Yapan Vincin Altında Kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir şantiye alanında bir işçi geri manevra yapan vincin altında kaldı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şantiyede Facia! Geri Manevra Yapan Vincin Altında Kaldı

Ali A. idaresindeki 80 AAN 538 plakalı vinç, Osmaniye-Düziçi kara yolu Çamiçi mevkisinde geri manevra yaptığı sırada şantiyede çalışan işçi Özcan Can'a (50) çarptı.

Vincin altında kalarak ağır yaralanan Özcan Can, sağlık ekiplerince götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
92 Yaşındaki Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı 92 Yaşındaki Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Araması Olan 201 Kişi Jandarmadan Kaçamadı Araması Olan 201 Kişi Jandarmadan Kaçamadı
Dünyanın En Masum Burçları. Bebek Kadar Masum 4 Burç Belli Oldu Dünyanın En Masum Burçları. Bebek Kadar Masum 4 Burç Belli Oldu
Akaryakıt İstasyonunda Faciaya Ramak Kala! O Anlar Kamerada Akaryakıt İstasyonunda Faciaya Ramak Kala! O Anlar Kamerada
Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası Kilo Vermek İsteyenlerin Baş Tacı! Kaşık Kaşık Yiyorlar Tam Bir Protein Bombası
Kastamonu'da Evli Olduğu Kadını Öldüren Polis Adliyeye Sevk Edildi Kastamonu'da Evli Olduğu Kadını Öldüren Polis Adliyeye Sevk Edildi