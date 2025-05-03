Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Akkeçili Mahallesi’nde bir araç durduruldu.
Araçta ve şüpheli E.K. (23) şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5,48 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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