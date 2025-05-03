Adıyaman'da Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Kişi Yaralandı
Adıyaman’da park halindeki otomobile çarpan otomobil savrularak başka bir araca daha çarptı. 1 kişinin yaralandığı olay anı kameralar tarafından görüntülendi.
Adıyaman’da Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerinde park halinde olan C.Ö’ye ait park halindeki otomobile, E.G.B. idaresindeki araç çarptı.
Kaza anları kameralara saniye saniye yansırken çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil seyir halinde olan N.Y., idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü E.G.B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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