Muğla Jandarmasından Özel Bireylere Trafik Eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında özel bireyler için farkındalık dolu bir eğitim programı düzenledi.

Muğla Jandarmasından Özel Bireylere Trafik Eğitimi

Menteşe ilçesinde bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, bisiklet kullanımı, kask ve koruyucu ekipman takma zorunluluğu, yaya önceliği gibi temel trafik kuralları anlatıldı. Eğitim sırasında katılımcılara doğru bisiklet sürüş teknikleri ve trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl önlem alabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programa 9 öğretmen, 27 öğrenci ve 7 veli olmak üzere toplam 43 kişi katıldı. Ayrıca etkinlik kapsamında 27 katılımcıya reflektif yelek dağıtılarak görünürlük konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İHA

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