Manisa'da Trafik Denetimi: Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

Manisa il genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde kusurlu görülen 953 sürücüye toplam 3 milyon 175 bin 37 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa'da Trafik Denetimi: Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri tarafından 12-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 4 bin 260 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 953 sürücüye toplam 3 milyon 175 bin 37 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa genelinde 42 ekip ve 84 trafik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 18 sürücüye plaka eksikliği, 60 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 74 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 31 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 23 kişiye yaya yollarında motosiklet kullanmaktan, 558 kişiye kask takmamaktan ve 189 kişiye de çeşitli diğer maddelerden işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda ayrıca 38 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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