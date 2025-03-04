Manisa’da Motosiklet Denetimi: 59 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa genelinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 719 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 277 TL idari para cezası kesilirken, 59 motosiklet trafikten men edildi.

Manisa’da Motosiklet Denetimi: 59 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-3 Mart 2025 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel bir denetim gerçekleştirdi. 47 ekip, 84 trafik polisi ve 12 asayiş personelinin katıldığı denetimde, toplamda 4 bin 289 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 719 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 277 TL para cezası uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan 59 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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