Manisa’da Motosiklet Denetimi: 59 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-3 Mart 2025 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel bir denetim gerçekleştirdi. 47 ekip, 84 trafik polisi ve 12 asayiş personelinin katıldığı denetimde, toplamda 4 bin 289 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 719 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 277 TL para cezası uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan 59 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA